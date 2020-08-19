С 20 по 23 августа на территории КСК «Пассаж» состоится Командный Чемпионат России, а также Всероссийские соревнования по группам «А», «B» и «C».
На манеже КСК «Пассаж» состоится командный чемпионат по выездке
За победу в Большом призе традиционно будет вручен Кубок Губернатора Нижегородской области. Организаторы соревнований: Министерство спорта Российской Федерации, Федерация конного спорта России, Правительство Нижегородской области и КСК «Пассаж».
В соревнованиях примут участие около 40 спортивных пар, включая членов сборной команды России по выездке, из других регионов России. В связи с сохранением риска распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в этом году соревнования пройдут без зрителей.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.