На манеже КСК «Пассаж» состоится командный чемпионат по выездке

За победу в Большом призе традиционно будет вручен Кубок Губернатора Нижегородской области. Организаторы соревнований: Министерство спорта Российской Федерации, Федерация конного спорта России, Правительство Нижегородской области и КСК «Пассаж».



В соревнованиях примут участие около 40 спортивных пар, включая членов сборной команды России по выездке, из других регионов России. В связи с сохранением риска распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в этом году соревнования пройдут без зрителей.

