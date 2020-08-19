Экспозиция железнодорожного музея под открытым небом, расположенная в микрорайоне Сортировочный, насчитывает 20 единиц техники.
Музей «Паровозы России» открылся на Сортировке
Кроме локомотивов и вагонов различного производства, на площадке установлены семафор, ручной переводной стрелочный механизм и станционный колокол МПС, которые воссоздают атмосферу железной дороги 30-50-х годов прошлого столетия.
Особенностью музея является его доступность. Вход на территорию бесплатный, а каждый объект можно потрогать руками, пробраться внутрь паровоза и сделать фотографии. Опытные экскурсоводы расскажут подробнее о локомотивах, а также проведут к исторической части музея с макетами старых вокзалов.
Ранее площадка была закрыта для посетителей в связи со вспышкой эпидемии коронавируса и закрытием общественных площадок.
Адрес: ул. Гороховецкая д. 1А.
Режим работы: ежедневно с 9:00 до 18:00.
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