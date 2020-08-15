Nizhny Creativity Team собирает команду из представителей творческих индустрий

В рамках фестиваля участники представят свои творческие проекты, познакомятся с проектами коллег и представителями сферы творческих индустрий России. Примут участие в программе и станут зрителями гала-шоу на Главной сцене.



Заявки принимаются по 14 направлениям: образование в творческих индустриях, издательское дело и журналистика, архитектура и урбанистика, компьютерная графика, разработка игр, новые медиа, маркетинг, искусство, музыка, дизайн, мода, кино, ТВ и IT.



Чтобы стать участником делегации, необходимо отправить заявку с описанием или презентацией (в формате pdf-документа) своего проекта, реализованного на территории Нижегородской области, на почту:creativenn@nizhny800.ru. В заявке следует указать ФИО, контактные данные, название компании, если вы представляете организацию, а также краткое описание проекта. В теме письма необходимо отметить "Участие в Russian Creativity Week".



Десять проектов, набравшие максимальное количество голосов, отправятся представлять Нижегородскую область на международном фестивале Russian Creativity Week.



Все вопросы можно задать: creativenn@nizhny800.ru