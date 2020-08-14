В Нижнем объявлен конкурс на заместителя главы города

В обязанности нового заместителя главы города перейдет ведение департаментом образования, социальной политики, культуры и спорта.

12 августа стартовал предварительный этап конкурса. Он продлится до 15 сентября. Для участия необходимо пройти регистрацию на специальном портале. Желающим попробовать свои силы в гонке за почетную должность необходимо заполнить анкету в личном кабинете, пройти тестирование на определение профессиональных качеств и подготовить видео-презентацию.

Несмотря на то, что принять участие в конкурсе может каждый, к кандидатам предъявлены определенные требования: наличие высшего образования, стаж муниципальной службы или работы по специальности не менее 4 лет, знание законодательства, основ экономики, управления и организации труда, навыки грамотного управленца.



По результатам предварительного отбора, участники пройдут «этап углубленной диагностики». После него организаторы примут решение о включении кандидатов в кадровый резерв с дальнейшей возможностью назначения их на должность заместителя главы города.



На данный момент место заместителя мэра занимает Любовь Сачкова. Она была назначена на должность в феврале 2019 года, также в результате конкурса.