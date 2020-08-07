Праздничному салюту быть!

Точное время запуска фейерверка пока неизвестно.



Ранее, при обнародовании программы Дня города, сообщалось, что в этом году, в связи с пандемией коронавируса, пришлось отказаться от некоторых праздничных традиций. В частности, не планируется проведение концерта на площади Минина и массовых мероприятий в парках Нижнего Новгорода.



Тем не менее, нижегородцев ожидает множество развлечений в рамках трех блоков «Смотри», «Гордись» и «Действуй». Подробнее с описанием активностей можно ознакомиться в нашем материале по ссылке.

