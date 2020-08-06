Независимая исследовательская компания ZOOM MARKET составила рейтинг городов России, в которых выявлен уровень женского харассмента.
Нижний Новгород попал в рейтинг городов, в которых мужчины страдают от женщин
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Фото: кадр из фильма "Евротур" 2004г.
В рамках исследования, мужчины должны были ответить на следующие вопросы: «Вы подвергались домогательствам со стороны женщин?», «Где это происходило?».
По результатам, выяснилось, что 48% мужчин страдали от недопустимого поведения со стороны коллег-женщин. Чуть меньше - 35% - домогательств со стороны представительниц прекрасной половины человечества приходится на бары и рестораны . 11% опрошенных подвергались приставаниям в гостях, и еще 6% в общественном транспорте.
Лидером рейтинга харассмента стал Санкт-Петербург. Более спокойные женщины оказались в Москве и Краснодаре. Самыми спокойными и адекватными, по итогам рейтинга, были признаны жительницы Казани.
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