Нижний Новгород попал в рейтинг городов, в которых мужчины страдают от женщин

В рамках исследования, мужчины должны были ответить на следующие вопросы: «Вы подвергались домогательствам со стороны женщин?», «Где это происходило?».

По результатам, выяснилось, что 48% мужчин страдали от недопустимого поведения со стороны коллег-женщин. Чуть меньше - 35% - домогательств со стороны представительниц прекрасной половины человечества приходится на бары и рестораны . 11% опрошенных подвергались приставаниям в гостях, и еще 6% в общественном транспорте.

Лидером рейтинга харассмента стал Санкт-Петербург. Более спокойные женщины оказались в Москве и Краснодаре. Самыми спокойными и адекватными, по итогам рейтинга, были признаны жительницы Казани.