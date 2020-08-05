«Остановка»⁣⁣ - новая инсталляция Владимира Чернышева⁣⁣ в Нижегородской области

Арт-объект создавался в несколько этапов. Сначала была подготовлена площадка и залита армированная бетонная плита. Далее были выстроены, оштукатурены и окрашены стены, заложен и раскатан асфальт. Завершающими элементами стали деревянная крыша, покрытая рубероидом, и лавочка стандартных размеров.. На финальном этапе в качестве мозаики, образующей паттерн из звезд, были использованы фигуры из глины, вываренные в гудроне.



«Остановка»⁣⁣ подчеркивает бесполезное общественное пространство, которое своим конструктивом напоминает классическую остановку в стиле модернизма, декорированную мозаикой. Работа отсылает к перманентному состоянию паузы или ощущению бесконечного ожидания, а также проблематизирует свою ценность, маскируясь под бессмысленный объект «лесного благоустройства».⁣⁣