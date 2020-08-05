Сейл состоится 8 августа в 15.00 в лектории Правда, по адресу ул. Варварская, 32. В программе распродажи - отобранный винтаж, проверенный масс-маркет и дизайнерские вещи. На площадке гостей ждут коктейли от Бара ÖÖ и диджей-сеты от друзей бренда.
Первый летний гараж-сейл нового локального бренда Altogether.clo
Altogether.clo - нижегородский фэшн-проект, в котором объединяются винтаж, дизайн и апсайкл. Философия бренда строится на убеждениях, что мода должна быть устойчивой, а одежда - вне гендера. Все вещи бренда представлены в единственном экземпляре.
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