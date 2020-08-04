В рамках совещания министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил о положительной тенденции снижения смертности в регионе.
Министр здравоохранения России призвал брать пример с Нижегородской области
Столь хорошие результаты по статистике распространения и лечения вируса могут стать благоприятным опытом, который могут смело перенять остальные регионы страны. Также он напомнил, что Минздрав готовит программу модернизации инфекционной медицинской помощи по поручению премьера Михаила Мишустина.
2 августа министр здравоохранения России посетил Нижний Новгород с рабочим визитом, в рамках которого был открыт новый корпус инфекционной больницы №23 в Автозаводском районе.
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