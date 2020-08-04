Министр здравоохранения России призвал брать пример с Нижегородской области

Столь хорошие результаты по статистике распространения и лечения вируса могут стать благоприятным опытом, который могут смело перенять остальные регионы страны. Также он напомнил, что Минздрав готовит программу модернизации инфекционной медицинской помощи по поручению премьера Михаила Мишустина.



2 августа министр здравоохранения России посетил Нижний Новгород с рабочим визитом, в рамках которого был открыт новый корпус инфекционной больницы №23 в Автозаводском районе.