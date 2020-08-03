Невероятный полет аэростатов ждет нижегородцев в середине августа. В Фиесте примут участие 15 команд. Кроме дневных полетов воздушных шаров в программе запланировано ночное свечение аэростатов.
«Приволжская фиеста» снова состоится в Нижнем Новгороде
Открытие фестиваля запланировано на 14 августа, 18:00. Ночное свечение организаторы обещают 15 августа в 21:00 на Стрелке. За полетом воздушных шаров лучше всего наблюдать с видовых точек города - Нижне-Волжской набережной и набережной Федоровского.
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