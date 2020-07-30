Действующая с 29 июля выставка посвящена фотографиям, сделанным из космоса. В зале "Космонавтика" заявлена программа о жизни космонавтов на орбите, а в зале "Астрономия" показывают звездное небо и основные созвездия, которые можно найти над Нижним ясной летней ночью.
Нижегородский планетарий открывается после пандемии
Экскурсии будут проводиться при соблюдении всех мер предосторожности для групп до пяти человек. На входе в планетарий необходимо измерить температуру тела, а также надеть маску и перчатки и соблюдать рекомендованную дистанцию в полтора метра.
С подробным расписанием программ планетария можно ознакомиться на официальном сайте.
Также нижегородский планетарий приглашает всех желающих поучаствовать в конкурсе "Астрофотоохота". Принимаются фотографии звездного неба, закатов и рассветов, радуги и Луны. Готовые фотографии следует отправить в группу планетария ВКонтакте в личном сообщении.
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