Нижегородский планетарий открывается после пандемии

Экскурсии будут проводиться при соблюдении всех мер предосторожности для групп до пяти человек. На входе в планетарий необходимо измерить температуру тела, а также надеть маску и перчатки и соблюдать рекомендованную дистанцию в полтора метра.

С подробным расписанием программ планетария можно ознакомиться на официальном сайте.



Также нижегородский планетарий приглашает всех желающих поучаствовать в конкурсе "Астрофотоохота". Принимаются фотографии звездного неба, закатов и рассветов, радуги и Луны. Готовые фотографии следует отправить в группу планетария ВКонтакте в личном сообщении.