Никита Джигурда планирует встречу с народом Бора

Знаменательная встреча запланирована в сквере около памятника Сталину на улице Луначарского в 15:00. Представитель звезды никак не комментирует визит артиста, как и то, связан ли приезд Никиты Джигурды с деятельностью партии КПРФ, которая и воздвигла памятник на частной территории. Несмотря на то, что статуя не является официальным памятником и возведена на частной территории, почтить монумент советского правителя уже прибывают различные делегации: из Вьетнама, Китая и Сербии. Возможно, что и Джигурда пожелал лично посетить достопримечательность и возложить цветы к памятнику Сталину.



Напомним, что предыдущий визит артиста в Нижегородскую область выдался не слишком спокойным. Надеемся, в этот раз Никита Джигурда сможет в полной мере насладиться гостеприимством региона.