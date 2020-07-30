Именно такая сумма будет выделена из городского бюджета на подготовку и проведение праздника. Несмотря на сохранения режима повышенной готовности, нижегородцев ждет разнообразная и увлекательная программа.
25 000 000 рублей потратят на День города
16 из указанных 25 миллионов пойдут на благоустройство придомовых территорий Нижнего Новгорода в рамках проекта "Уютный двор". Из всех заявок посредством лотереи будет отобрано 100 дворов, которые будут преображены ко дню празднования.
Еще 5 миллионов из бюджета будут потрачены на украшение Нижнего Новгорода. Остальные 4 миллиона пойдут на организацию развлекательных мероприятий в день города, а также реализацию проекта "Карта героев" - благотворительный проект, дающий нижегородским врачам, задействованным в борьбе с коронавирусом, возможность бесплатного посещения музеев и театров.
В этом году праздник пройдет 15 августа. К сожалению, в связи с эпидемией коронавируса, программа дня города претерпела некоторые изменения - из-за запрета на массовые мероприятия, будет отменен ежегодный концерт на площади Минина и Пожарского и праздничный салют.
Зато нижегородцев ждут запуск аэростатов, парусная регата, рыболовных турнир и другие развлечения.
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