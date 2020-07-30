25 000 000 рублей потратят на День города

16 из указанных 25 миллионов пойдут на благоустройство придомовых территорий Нижнего Новгорода в рамках проекта "Уютный двор". Из всех заявок посредством лотереи будет отобрано 100 дворов, которые будут преображены ко дню празднования.



Еще 5 миллионов из бюджета будут потрачены на украшение Нижнего Новгорода. Остальные 4 миллиона пойдут на организацию развлекательных мероприятий в день города, а также реализацию проекта "Карта героев" - благотворительный проект, дающий нижегородским врачам, задействованным в борьбе с коронавирусом, возможность бесплатного посещения музеев и театров.