Блогер и общественный деятель Илья Варламов в своем блоге сравнил состояние объектов благоустройства, созданных в рамках подготовки города к Чемпионату мира по футболу, в 2018 и в 2020 годах.
По наблюдениям Варламова, отремонтированные площадки за последние два года пришли в негодность. Особое внимание блогер уделил территории на Мещерском озере, где его особо возмутили пластиковые валуны, на которых расположены лежаки, а также огромные дыры в настиле площадок.
Варламов - о благоустройстве Нижнего Новгорода. Снова
Блогер и общественный деятель Илья Варламов в своем блоге сравнил состояние объектов благоустройства, созданных в рамках подготовки города к Чемпионату мира по футболу, в 2018 и в 2020 годах.
«Многие общественные пространства были благоустроены тупо для галочки, поэтому было очевидно, что долго они не проживут. Грунт под ними начал проваливаться, так что скоро все эти лавки провалятся в ад и сгорят там. Год назад я писал, что нельзя делать общественные пространства из композитных досок (это смесь древесных волокон и полипропилена). Конечно же, чуда не произошло, и все развалилось, Вот что случается с показухой, которую делают, чтобы неделю порадовать гостей» - сокрушался блогер.
Кроме того, Варламов призвал городскую мэрию к действиям: «Этот пластиковый помост пришел в негодность очень быстро. Где реакция? Может, пора уже разобрать его и уложить нормальную деревянную палубу? Поучитесь у Казани или у Питера».
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