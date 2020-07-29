Варламов - о благоустройстве Нижнего Новгорода. Снова

«Многие общественные пространства были благоустроены тупо для галочки, поэтому было очевидно, что долго они не проживут. Грунт под ними начал проваливаться, так что скоро все эти лавки провалятся в ад и сгорят там. Год назад я писал, что нельзя делать общественные пространства из композитных досок (это смесь древесных волокон и полипропилена). Конечно же, чуда не произошло, и все развалилось, Вот что случается с показухой, которую делают, чтобы неделю порадовать гостей» - сокрушался блогер.



Кроме того, Варламов призвал городскую мэрию к действиям: «Этот пластиковый помост пришел в негодность очень быстро. Где реакция? Может, пора уже разобрать его и уложить нормальную деревянную палубу? Поучитесь у Казани или у Питера».