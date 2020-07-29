На представленном на суд общественности эскизе Александр Невский изображен верхом на коне, что, по мнению авторов работы, является отсылкой к историческому образу великого князя. Именно этот рисунок набрал наибольшее количество голосов - 47,1%.
Выбран экскиз памятника Александру Невскому
Следующим шагом к реализации проекта станет создание рабочей модели памятника. Уже выбрано место установки памятника - возле Александро-Невского кафедрального собора, со стороны улицы Совнаркомовской.
Возведение монумента будет приурочено сразу к двум историческим событиям: юбилею Нижнего Новгорода и 800-летию со дня рождения национального героя, святого покровителя Русской земли.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.