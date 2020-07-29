Постоянная комиссия Гордумы по бюджетной политике приняла решение о ремонте ливневой системы на улице Алексеевской, где по старой городской традиции несколько раз в год, после проливных дождей, возникает импровизированный водоем и плавают припаркованные автомобили.
65 млн рублей потратят на ливневки в Нижнем Новгороде
Также в рамках он-лайн конференции было принято решение о возмещение затрат «Нижегородпассажиравтотранса» в связи с эпидемией коронавируса. Сумма выплат составит 178 миллионов рублей. Еще 350 миллионов будут направлены на содержание дорог общего пользования.
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