Нижегородская Ярмарка объявила конкурс графического дизайна

Целью открытого конкурса «Айдентика Нижегородской ярмарки» является разработка уникального и современного графического образа в соответствии с актуальными тенденциями. Новая символика будет полностью отражать меняющиеся имидж и стратегию развития Нижегородской ярмарки.

Организаторы конкурса намеренно не обращаются к профессиональным дизайнерам, так как хотят провести открытый творческий диалог с горожанами, который может привести к совместному созданию уникальной айдентики для одной из главных достопримечательностей Нижнего Новгорода.