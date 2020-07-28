18+

Нижегородская Ярмарка объявила конкурс графического дизайна

Целью открытого конкурса «Айдентика Нижегородской ярмарки» является разработка уникального и современного графического образа в соответствии с актуальными тенденциями. Новая символика будет полностью отражать меняющиеся имидж и стратегию развития Нижегородской ярмарки. 

Организаторы конкурса намеренно не обращаются к профессиональным дизайнерам, так как хотят провести открытый творческий диалог с горожанами, который может привести к совместному созданию уникальной айдентики для одной из главных достопримечательностей Нижнего Новгорода.

Конкурс проводится на сайте Нижегородской Ярмарки. Стать участниками и предложить свои варианты актуального стиля и логотипа могут творческие коллективы и авторы, достигшие 18-летнего возраста. Желающие могут присылать свои работы до 17 августа 2020 года на электронную почту ria@yarmarka.ru с пометкой «Конкурс дизайна Нижегородской ярмарки». 

Итоги конкурса будут объявлены 31 августа, а призовой фонд составит 100 000 рублей.

Дарья Колосова,
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