Нижегородцев ждет дождливая неделя с 27 июля по 2 августа

В понедельник нижегородцев ждет ясная и теплая погода, воздух прогреется до 26 градусов тепла. Но уже во вторник по прогнозам дождь ожидается днем и вечером, утром и ночью будет ясное небо, при этом будет по прежнему тепло - до 26 градусов. В среду воздух прогреется до 27 градусов, ожидается небольшой дождь. Четверг будет пасмурным, а максимальная температура воздуха всего 24 градуса тепла. В пятницу дождя не ожидается, но день выдастся пасмурный.



Первый день августа встретит прохладой, всего 20 градусов тепла. Воскресение, 2 августа, так же будет дождливым и прохладным.



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