«Наземное метро» протестировали в Нижнем Новгороде

С 1 августа электрички будут ходить по маршруту от станции Починки до станции Варя на регулярной основе, с остановкой в Сормовском районе, на станции в районе улице Щербакова. Всего на маршруте будет задействовано 33 состава.



Воспользоваться «наземным метро» можно будет с 5:35 до 22:20. Со станции Починки поезд будет уходить в 5 и 35 минут каждого часа, а со станции Варя — в 20 и 50 минут каждого часа.

Стоимость проезда по карте «Ситикард» составит 26 рублей, как в муниципальном транспорте.



Напомним, что запуск наземного метро связан со строительством автомобильной развязки на ул. Циолковского.