Первыми пассажирами тестового запуска «наземного метро» стали сотрудники регионального минтранса и «Волго-Вятской пригородной пассажирской компании»
«Наземное метро» протестировали в Нижнем Новгороде
С 1 августа электрички будут ходить по маршруту от станции Починки до станции Варя на регулярной основе, с остановкой в Сормовском районе, на станции в районе улице Щербакова. Всего на маршруте будет задействовано 33 состава.
Воспользоваться «наземным метро» можно будет с 5:35 до 22:20. Со станции Починки поезд будет уходить в 5 и 35 минут каждого часа, а со станции Варя — в 20 и 50 минут каждого часа.
Стоимость проезда по карте «Ситикард» составит 26 рублей, как в муниципальном транспорте.
Напомним, что запуск наземного метро связан со строительством автомобильной развязки на ул. Циолковского.
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