Карантин снимается накануне празднования Дня памяти преподобного Серафима Саровского, который будет отмечаться в селе с 31 июля и 1 августа.
В селе Дивеево снят карантин
Карантин снимается накануне празднования Дня памяти преподобного Серафима Саровского, который будет отмечаться в селе с 31 июля и 1 августа.
Ежегодно на время проведения праздника в Дивееве собираются тысячи паломников. В этом году, в связи с эпидемиологической ситуацией, для паломников вводится ряд ограничений. На въезде в село будет действовать контроль: приезжающим необходимо будет иметь с собой справку об отсутствии коронавируса. Если гости намерены находиться в Дивееве более суток, при себе нужно иметь подтвержденную бронь в гостинице.
Село Дивеево было закрыто в апреле из-за вспышки коронавирусной инфекции, которую, по заявлениям региональных властей, завезли паломники, прибывшие со всей России на Вербное воскресение.
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