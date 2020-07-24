В селе Дивеево снят карантин

Ежегодно на время проведения праздника в Дивееве собираются тысячи паломников. В этом году, в связи с эпидемиологической ситуацией, для паломников вводится ряд ограничений. На въезде в село будет действовать контроль: приезжающим необходимо будет иметь с собой справку об отсутствии коронавируса. Если гости намерены находиться в Дивееве более суток, при себе нужно иметь подтвержденную бронь в гостинице.



Село Дивеево было закрыто в апреле из-за вспышки коронавирусной инфекции, которую, по заявлениям региональных властей, завезли паломники, прибывшие со всей России на Вербное воскресение.