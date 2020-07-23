Двухэтажные автобусы вернулись в Нижний Новгород

В Нижнем Новгороде автобус будет работать по маршруту пл. Революции (ж/д вокзал), пл. Горького, пл. Минина и Пожарского, Речной вокзал, стадион «Нижний Новгород», пл. Ленина. Приобрести билеты на экскурсию можно на сайте City Sightseeing Russia, либо у водителя. Билет действителен в течении 24 часов с момента первой посадки. Даблдекер рассчитан на 47 посадочных мест, а продолжительность экскурсии составит 90 минут.



Стоимость проезда для детей — 100 рублей (бесплатно до 7 лет), пенсионеров и студентов — 200 рублей, для взрослых — 300 рублей.