С 22 июля по Нижнему Новгороду снова начинают курсировать двухэтажные туристические автобусы. Об этом в своем Instagram сообщил руководитель компании City Sightseeing Russia Роман Крылов.
Двухэтажные автобусы вернулись в Нижний Новгород
В Нижнем Новгороде автобус будет работать по маршруту пл. Революции (ж/д вокзал), пл. Горького, пл. Минина и Пожарского, Речной вокзал, стадион «Нижний Новгород», пл. Ленина. Приобрести билеты на экскурсию можно на сайте City Sightseeing Russia, либо у водителя. Билет действителен в течении 24 часов с момента первой посадки. Даблдекер рассчитан на 47 посадочных мест, а продолжительность экскурсии составит 90 минут.
Стоимость проезда для детей — 100 рублей (бесплатно до 7 лет), пенсионеров и студентов — 200 рублей, для взрослых — 300 рублей.
City Sightseeing — крупнейший оператор туристических даблдекеров в мире. Более тысячи экскурсионных автобусов мировой сети перевозят более десяти миллионов пассажиров в год. Роман Крылов поблагодарил команду департамента туризма Администрации Нижнего Новгорода во главе с Ильей Лагутиным и особенно Елену Мишину и Светлану Воробьеву за помощь и содействие в организации обзорных экскурсий.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.