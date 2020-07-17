"Успеть до рассвета". Как увидеть ярчайшую комету NEOWISE не выезжая из города.

Название кометам обычно даются после того, как она пройдет. Поэтому в необычном имени "нижегородской" кометы это зашифрованная в буквах дата ее открытия. Чтобы увидеть ее, стоит искать ее в северной части неба, низко над горизонтом. Комета, хоть и видна невооруженным взглядом, сейчас она выглядит как обычная звездочка. Чтобы разглядеть ее лучше, нужно заснять ее на фотоаппарат и вытянуть ее яркость с помощью выдержки.

К концу месяца комета будет постепенно терять свою яркость, тем не менее, ее по-прежнему можно увидеть на темном небе и успеть запечатлеть на память даже с помощью телефона.