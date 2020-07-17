17 июля редкая комета C/2020 F3 (NEOWISE), которую можно увидеть даже без специальных приборов, перейдет в созвездие Большой медведицы. Лучше всего небесное тело можно будет наблюдать над северным горизонтом до конца месяца.
"Успеть до рассвета". Как увидеть ярчайшую комету NEOWISE не выезжая из города.
Название кометам обычно даются после того, как она пройдет. Поэтому в необычном имени "нижегородской" кометы это зашифрованная в буквах дата ее открытия. Чтобы увидеть ее, стоит искать ее в северной части неба, низко над горизонтом. Комета, хоть и видна невооруженным взглядом, сейчас она выглядит как обычная звездочка. Чтобы разглядеть ее лучше, нужно заснять ее на фотоаппарат и вытянуть ее яркость с помощью выдержки.
К концу месяца комета будет постепенно терять свою яркость, тем не менее, ее по-прежнему можно увидеть на темном небе и успеть запечатлеть на память даже с помощью телефона.
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