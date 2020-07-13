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Пункт назначения: Рождественскую и Федоровского планируют соединить фуникулером

С конца XIX века на протяжении 30 лет улицу Рождественскую в районе Благовещенского монастыря и нагорную часть города соединял рельсовый фуникулер. "Похвалинский элеватор" объединял две линии трамвая: преодолеть подъем самостоятельно вагоны в то время не могли.  Восстановлением исторического вида транспорта сегодня планируют заняться в рамках проекта по благоустройству территории Започаинья.

  • Вид на Похвалинский элеватор, плашкоутный мост и Нижегородскую ярмарку. Начало ХХ века

По словам главного инженера ООО «Ленгипрогор» Юрия Перелыгина, рельсовый фуникулер будет размещен там же, где он находился исторически. Нижняя станция расположится недалеко от Канавинского моста, верхняя — на набережной Федоровского, ближе к улице Сергиевской. Проектные работы займут не менее года. По предварительным подсчетам, общие расходы, включая реконструкцию улично-дорожной сети, закупку трамваев  и фуникулер, составят 5 – 6 млрд рублей.

К работе над проектом возрождения фуникулера разработчикам придется отнестись с особым вниманием. Напомним, что на месте предполагаемого строительства весной 2020 года в результате ливня произошел значительный смыв грунта.  Оползень открыл ранее не видимые остатки прежней конструкции и заодно обнажил проблемы работы ливневой канализации и противооползневых мероприятий в Нижнем.

 

Последствия оползня грунта на набережной Федоровского. Май 2020 года

Фото: Дима Четыре

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Дарья Колосова,
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