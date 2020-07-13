Пункт назначения: Рождественскую и Федоровского планируют соединить фуникулером

По словам главного инженера ООО «Ленгипрогор» Юрия Перелыгина, рельсовый фуникулер будет размещен там же, где он находился исторически. Нижняя станция расположится недалеко от Канавинского моста, верхняя — на набережной Федоровского, ближе к улице Сергиевской. Проектные работы займут не менее года. По предварительным подсчетам, общие расходы, включая реконструкцию улично-дорожной сети, закупку трамваев и фуникулер, составят 5 – 6 млрд рублей.

К работе над проектом возрождения фуникулера разработчикам придется отнестись с особым вниманием. Напомним, что на месте предполагаемого строительства весной 2020 года в результате ливня произошел значительный смыв грунта. Оползень открыл ранее не видимые остатки прежней конструкции и заодно обнажил проблемы работы ливневой канализации и противооползневых мероприятий в Нижнем.