С конца XIX века на протяжении 30 лет улицу Рождественскую в районе Благовещенского монастыря и нагорную часть города соединял рельсовый фуникулер. "Похвалинский элеватор" объединял две линии трамвая: преодолеть подъем самостоятельно вагоны в то время не могли. Восстановлением исторического вида транспорта сегодня планируют заняться в рамках проекта по благоустройству территории Започаинья.
Пункт назначения: Рождественскую и Федоровского планируют соединить фуникулером
По словам главного инженера ООО «Ленгипрогор» Юрия Перелыгина, рельсовый фуникулер будет размещен там же, где он находился исторически. Нижняя станция расположится недалеко от Канавинского моста, верхняя — на набережной Федоровского, ближе к улице Сергиевской. Проектные работы займут не менее года. По предварительным подсчетам, общие расходы, включая реконструкцию улично-дорожной сети, закупку трамваев и фуникулер, составят 5 – 6 млрд рублей.
К работе над проектом возрождения фуникулера разработчикам придется отнестись с особым вниманием. Напомним, что на месте предполагаемого строительства весной 2020 года в результате ливня произошел значительный смыв грунта. Оползень открыл ранее не видимые остатки прежней конструкции и заодно обнажил проблемы работы ливневой канализации и противооползневых мероприятий в Нижнем.
Последствия оползня грунта на набережной Федоровского. Май 2020 года
Фото: Дима Четыре
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