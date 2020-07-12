Речные суда «Валдай 45Р» возобновили работу

Регулярная работа «Валдаев» на маршруте Нижний Новгород — Городец возобновляется с 12 июля. А уже со следующей недели планируются рейсы до Стригино. Об этом глава региона Глеб Никитин сообщил в своем Instagram.
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Регулярная работа «Валдаев» на маршруте Нижний Новгород — Городец возобновляется с 12 июля. А уже со следующей недели планируются рейсы до Стригино. Об этом глава региона Глеб Никитин сообщил в своем Instagram.
Также глава города рассказал о возобновлении круизных программ и речных экскурсий на теплоходах каютного типа. К сожалению, введение программ прогулочного флота будет возможно только при условии улучшения эпидемиологической обстановки в городе.
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