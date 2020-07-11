Институт Урбанистики был создан в 2018 году мэром города Владимиром Пановым. Институт занимался проектной и образовательной деятельностью, курировал вопросы благоустройства столицы региона. Одним из основополагающих принципов работы организации был открытый диалог с горожанами о том, как создать в Нижнем Новгороде комфортную и благоприятную атмосферу и процессе развития городской среды. Зачастую, при создании и реализации проектов, проводились обсуждения с нижегородцами проблем благоустройства города.

Руководитель Института Зоя Рюрикова сообщила о том, что прекращает работу в организации, а также о ликвидации проекта в целом. При этом, часть образовательных лекций и запланированных ранее общественных обсуждений пройдут до конца июля.