На днях стало известно о прекращении с 1 августа 2020 года деятельности Автономной некоммерческой организации «Институт городской среды», более известной как Институт Урбанистики. Руководитель организации Зоя Рюрикова дала комментарии о причинах закрытия института и дальнейших планах.
Зоя Рюрикова о ликвидации «Института Урбанистики»
Институт Урбанистики был создан в 2018 году мэром города Владимиром Пановым. Институт занимался проектной и образовательной деятельностью, курировал вопросы благоустройства столицы региона. Одним из основополагающих принципов работы организации был открытый диалог с горожанами о том, как создать в Нижнем Новгороде комфортную и благоприятную атмосферу и процессе развития городской среды. Зачастую, при создании и реализации проектов, проводились обсуждения с нижегородцами проблем благоустройства города.
Руководитель Института Зоя Рюрикова сообщила о том, что прекращает работу в организации, а также о ликвидации проекта в целом. При этом, часть образовательных лекций и запланированных ранее общественных обсуждений пройдут до конца июля.
Зоя Рюрикова
Архитектор, бывший руководитель АНО "Институт городской среды"
Основным поводом ликвидации Института Урбанистики стало решение, принятое учредителем. Нам сообщили об отсутствии у муниципалитета бюджета на финансирование нашей деятельности. К сожалению, большая часть проектов, начатых в организации, так и не были реализованы. Их оказалось слишком много. Но, мы будем продолжать наше дело, возможно, в каком-то другом формате, в другом качестве. Я и в дальнейшем буду принимать активное участие в проектах по улучшению облика города, развитию и благоустройству комфортной среды в Нижнем Новгороде. У меня достаточно для этого знаний и опыта, который я могу применить на благо нашего города.
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