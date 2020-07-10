Ваша остановка: новая платформа городских электричек в "Окском береге"

Электрички будут отправляться с платформы «Окский берег» до проспекта Гагарина в 06:14, 06:53 и 07:44 по будням. Обратный поезд от проспекта Гагарина будет уходить в 17:40. Время в пути составит 30 минут.



До Московского вокзала пригородные поезда будут идти 50 минут, отправление в 07:05, 07:59 и 18:10. Стоянка составит полминуты.

Сама платформа выглядит достаточно просто и скромно. Все-таки, самое важное в остановочном пункте «Окский берег» - это функционал. Возможность для жителей комплекса быстрее добираться в разные части города, минуя пробки.