Мультимедийная выставка «Горький – город трудовой доблести» продлится до 12 июля

Мультимедийная выставка «Горький – город трудовой доблести» содержит проекции редких снимков и архивные данные, отражающие жизнь горьковчан в годы Великой Отечественной Войны. Визуальный ряд демонстрирует текстовое сопровождение, переносящее посетителей выставки в нелёгкие военные годы.
Напомним, что на заседании организационного комитета «Победа», президент России Владимир Путин заявил о присвоении 20 городам почётного звания «Город трудовой доблести». В их числе был и Нижний Новгород.
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил, что звание было присвоено по народной инициативе трудящихся и ветеранов. Это по-настоящему историческое событие для всего региона, дань памяти и уважения людям, которые трудились в годы войны.
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