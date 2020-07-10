Мультимедийная выставка «Горький – город трудовой доблести» продлится до 12 июля

Напомним, что на заседании организационного комитета «Победа», президент России Владимир Путин заявил о присвоении 20 городам почётного звания «Город трудовой доблести». В их числе был и Нижний Новгород.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил, что звание было присвоено по народной инициативе трудящихся и ветеранов. Это по-настоящему историческое событие для всего региона, дань памяти и уважения людям, которые трудились в годы войны.