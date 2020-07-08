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Глеб Никитин о повторном введении режима самоизоляции

На своей страничке в instagram губернатор ответил на вопросы подписчиков о возобновлении режима, при котором выход из дома будет возможен только по QR-кодам.

 

Глава области опроверг слухи о повторном введении режима самоизоляции и отметил улучшение динамики по коронавирусу в регионе, а так же, что количество выздоровевших на данный момент, значительно превышает количество заболевших.

Напомним, что с 12 июня были отменены QR­-коды, разрешающие выход из дома. Так же были сняты ограничения на посещение магазинов и прогулок по городу. 

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Дарья Колосова,
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