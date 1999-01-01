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Уникальный концерт группировки «Ленинград»
Занимаем лучшие места!
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мегафон10 июля в 20:00 МСКВ твоем смартфоне в приложении «МегаФон»Уникальный концерт группировки «Ленинград» организует для своих абонентов «МегаФон». Попасть в первый онлайн-ряд просто –рассказываем как.Если ты абонент МегаФона – ссылка с приглашением уже ждет тебя в мобильном приложении оператора – зайди в раздел «Для меня» – нажми на «МегаСюрприз». Не видишь «МегаСюрприз»? Просто обнови приложение. Далее полученный промокод активируй в «МегаФон ТВ» – и всё! Ты в зрительном зале.
Если ты еще НЕ абонент МегаФона: то самое время заказать сим-карту с доставкой на дом и далее действовать по инструкции выше.Подлинная энергетика живого концерта у тебя в мобильномИнвайт достаточно получить один раз, а концерт останется с тобой навсегда. Запись трансляции на «МегаФон ТВ» вернет тебе «Ленинград» в любом месте, в любое время.Трансляция будет доступна на любом устройстве (на смартфоне и планшете iOS/Android, компьютере, телевизоре с функцией Смарт ТВ) в приложении или на сайте МегаФон ТВ.
Промокоды на онлайн-концерт будут доступны в мобильном приложении до 9 июля включительно. Активировать промокод и получить ссылку на онлайн-концерт можно будет по 10 июля. Правила проведения акции.при поддержке