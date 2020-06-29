«Мега» откроет новое пространство для проектов и мероприятий

В большом зале будут проходить тренинги, спектакли и концерты, а на творческой площадке — занятия фитнесом, йогой и танцами, а также мастер-классы. Кроме того, на территории «Мегадела» откроется фотостудия, кафе с просторной верандой.

Оператором площадки выступит компания «Рейтинг» — рекламное агентство, которое специализируется на организации ивентов. «Рейтинг» занимался организацией таких крупных событий, как фестиваль «Арзамасский гусь» и полумарафон «Беги, Герой!».

Открытие центра «Мегадело» намечено на середину августа, а Grand Opening пройдет в середине сентября.

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Фото: архив организаторов