С 22 июня музеи Нижегородской области возобновили работу. Об этом сообщил министр культуры Олег Беркович.
В Нижегородской области открылись музеи
Работа в учреждениях культуры осуществляется с соблюдением требований Роспотребнадзора. Прием посетителей в музеях возможен только по предварительной записи по телефону или на сайте.
В залах музеев действует ограничение количества посетителей из расчета один человек на 10 кв. м. Также разрешены экскурсии малыми группами (не более 5 человек) с обязательным соблюдением требований социальной дистанции.
«На данном этапе учреждения культуры укомплектованы всем необходимым для обеспечения безопасности сотрудников и гостей. Запрет на проведение выставок и других массовых мероприятий в учреждениях культуры пока сохраняется», — отметил Олег Беркович.
В регионе открылись:
- Усадьба Рукавишниковых;
- Литературно-мемориальный музей Н.А. Добролюбова;
- Нижегородский художественный музей (посетителям будет доступен только зал Константина Маковского) на Верхне-Волжской набережной, 3;
- Нижегородский выставочный комплекс: на втором этаже откроется экспозиция «Юрковка. XX век», на первом этаже будет работать одно крыло с выставкой «Художественная история войны и победы — 2020»;
- Музей-квартира А.М.Горького. С 6 июля: Музей истории художественных промыслов;
- Исторический парк «Россия — моя история»;
- Музей детства А.М.Горького «Домик Каширина».
- Музейно-туристический комплекс «Город мастеров» (Городец);
- Мемориальный музей В.П. Чкалова (Чкаловск);
- Дом культуры имени В.П. Чкалова (Чкаловск);
- Музей скоростей (Чкаловск);
- Выставочный зал имени Народного художника РСФСР А.М. Каманина (Чкаловск);
- Пуреховский краеведческий музей имени Д.М. Пожарского (Пурех).
- «Музей Козьмы Минина» (Балахна).
С 6 июля в Арзамасе возобновит работу Музей Русского патриаршества.
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Instagram nn_sobaka_ru, VK, Facebook и Telegram.
Фото: НГИАМЗ
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.