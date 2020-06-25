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В Нижегородской области открылись музеи

С 22 июня музеи Нижегородской области возобновили работу. Об этом сообщил министр культуры Олег Беркович.

Работа в учреждениях культуры осуществляется с соблюдением требований Роспотребнадзора. Прием посетителей в музеях возможен только по предварительной записи по телефону или на сайте. 

В залах музеев действует ограничение количества посетителей из расчета один человек на 10 кв. м. Также разрешены экскурсии малыми группами (не более 5 человек) с обязательным соблюдением требований социальной дистанции. 

«На данном этапе учреждения культуры укомплектованы всем необходимым для обеспечения безопасности сотрудников и гостей. Запрет на проведение выставок и других массовых мероприятий в учреждениях культуры пока сохраняется», — отметил Олег Беркович. 

В регионе открылись:

  • Усадьба Рукавишниковых; 
  • Литературно-мемориальный музей Н.А. Добролюбова; 
  • Нижегородский художественный музей (посетителям будет доступен только зал Константина Маковского) на Верхне-Волжской набережной, 3; 
  • Нижегородский выставочный комплекс: на втором этаже откроется экспозиция «Юрковка. XX век», на первом этаже будет работать одно крыло с выставкой «Художественная история войны и победы — 2020»; 
  • Музей-квартира А.М.Горького. С 6 июля: Музей истории художественных промыслов; 
  • Исторический парк «Россия — моя история»; 
  • Музей детства А.М.Горького «Домик Каширина».
  • Музейно-туристический комплекс «Город мастеров» (Городец); 
  • Мемориальный музей В.П. Чкалова (Чкаловск); 
  • Дом культуры имени В.П. Чкалова (Чкаловск); 
  • Музей скоростей (Чкаловск); 
  • Выставочный зал имени Народного художника РСФСР А.М. Каманина (Чкаловск);
  • Пуреховский краеведческий музей имени Д.М. Пожарского (Пурех).
  • «Музей Козьмы Минина» (Балахна).

С 6 июля в Арзамасе возобновит работу Музей Русского патриаршества.

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Фото: НГИАМЗ

Наталия Россинская,
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