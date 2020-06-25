В Нижегородской области открылись музеи

Работа в учреждениях культуры осуществляется с соблюдением требований Роспотребнадзора. Прием посетителей в музеях возможен только по предварительной записи по телефону или на сайте.

В залах музеев действует ограничение количества посетителей из расчета один человек на 10 кв. м. Также разрешены экскурсии малыми группами (не более 5 человек) с обязательным соблюдением требований социальной дистанции.

«На данном этапе учреждения культуры укомплектованы всем необходимым для обеспечения безопасности сотрудников и гостей. Запрет на проведение выставок и других массовых мероприятий в учреждениях культуры пока сохраняется», — отметил Олег Беркович.

В регионе открылись:

Усадьба Рукавишниковых;

Литературно-мемориальный музей Н.А. Добролюбова;

Нижегородский художественный музей (посетителям будет доступен только зал Константина Маковского) на Верхне-Волжской набережной, 3;

Нижегородский выставочный комплекс: на втором этаже откроется экспозиция «Юрковка. XX век», на первом этаже будет работать одно крыло с выставкой «Художественная история войны и победы — 2020»;

Музей-квартира А.М.Горького. С 6 июля: Музей истории художественных промыслов;

Исторический парк «Россия — моя история»;

Музей детства А.М.Горького «Домик Каширина».

Музейно-туристический комплекс «Город мастеров» (Городец);

Мемориальный музей В.П. Чкалова (Чкаловск);

Дом культуры имени В.П. Чкалова (Чкаловск);

Музей скоростей (Чкаловск);

Выставочный зал имени Народного художника РСФСР А.М. Каманина (Чкаловск);

Пуреховский краеведческий музей имени Д.М. Пожарского (Пурех).

«Музей Козьмы Минина» (Балахна).

С 6 июля в Арзамасе возобновит работу Музей Русского патриаршества.

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Фото: НГИАМЗ