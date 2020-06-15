В Нижнем Новгороде возобновил работу зоопарк «Лимпопо». После введения в городе режима самоизоляции организация находилась в условиях выживания: зоопарк не работал несколько месяцев, а в нем насчитывается 1517 животных, которые требуют ежедневного ухода и содержания. С 13 июня «Лимпопо» открыл двери для гостей, правда, с некоторыми ограничениями.
Нижегородский зоопарк «Лимпопо» открыл двери для посетителей
В частности, всем посетителям будет необходимо носить медицинскую маску, а также соблюдать дистанцию в 1,5 метра. Кроме того, нижегородцы смогут увидеть только открытые экспозиции животных. Павильоны «Амазония», «Тропики», «Дом птиц и приматов» и контактная площадка «Русская деревня» пока закрыты для посещения.
Зоопарк открыт с 9.00 до 20.00. Проход на территорию зоопарка будет осуществляться только через главный вход со стороны улицы Ярошенко.
«НН.Собака.ru» информационно поддерживала зоопарк в непростой ситуации и запускала специальный хештег #СпасиЛимпопо, чтобы люди как можно быстрее узнавали о ситуации и помогли спасти животных.
С 12 июня в Нижегородской области открылись для посещения парки, музеи и библиотеки. В этот же день отменили QR-коды. Во всех общественных местах нижегородцы обязаны носить маски и сохранять дистанцию.
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Фото: архив пресс-служб
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