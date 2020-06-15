Нижегородский зоопарк «Лимпопо» открыл двери для посетителей

В частности, всем посетителям будет необходимо носить медицинскую маску, а также соблюдать дистанцию в 1,5 метра. Кроме того, нижегородцы смогут увидеть только открытые экспозиции животных. Павильоны «Амазония», «Тропики», «Дом птиц и приматов» и контактная площадка «Русская деревня» пока закрыты для посещения.

Зоопарк открыт с 9.00 до 20.00. Проход на территорию зоопарка будет осуществляться только через главный вход со стороны улицы Ярошенко.

«НН.Собака.ru» информационно поддерживала зоопарк в непростой ситуации и запускала специальный хештег #СпасиЛимпопо, чтобы люди как можно быстрее узнавали о ситуации и помогли спасти животных.

С 12 июня в Нижегородской области открылись для посещения парки, музеи и библиотеки. В этот же день отменили QR-коды. Во всех общественных местах нижегородцы обязаны носить маски и сохранять дистанцию.

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Фото: архив пресс-служб