Нижегородский кремль осветят в тон российского флага 12 июня

Протяженность стен кремля достигает 2080 метров. Как пояснили организаторы, наилучшей точкой обзора подсветки станет площадь Народного Единства в начале улицы Рождественской.

В прошлом году студия dreamlaser устраивала подобное шоу на фасаде Педагогического университета на площади Минина.

Креативная студия dreamlaser – один из мировых лидеров в сфере применения инновационных мультимедиа-технологии и победители премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Нижнего Новгорода». Совсем недавно медиахудожники превратили в арт-объект элеваторы бывшего мукомольного завода. Кроме того, ребята являются одними из организаторов международного фестиваля аудиовизуального искусства Intervals, который проходил в Нижнем Новгороде в апреле 2019 года.

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