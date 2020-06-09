Российская певица и телеведущая Ольга Бузова пропиарила Нижний Новгород в своем Instagram. Звезда призналась, что скучает по путешествиям в приволжскую столицу, а также назвала город уютным и идеальным местом для поездок.
Ольга Бузова призналась в любви к Нижнему Новгороду
«Как я соскучилась по свободе перемещений. Хорошо, когда можно поставить работу на «паузу» и поехать куда-нибудь на пару дней. Для смены обстановки, вдохновения, поиска новых идей. Мне всегда в этом плане нравился Нижний Новгород, — поделилась Бузова. — Чуть больше трех часов от Москвы — и ты в другом мире. Хоть и город-миллионник, но такой уютный».
Знаменитость добавила, что влюблена в нижегородскую архитектуру, местную набережную с видом на Волгу, кремль и храмы. «Здесь все дышит многовековой историей и при этом город очень современный!» — заметила звезда.
Прошлым летом солисты группы Uma2rmaN, нижегородцы Владимир и Сергей Кристовские опубликовали на своем YouTube-канале видео на песню про Нижний Новгород. Съемки велись на Горьковском море.
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Фото: Ольга Бузова, Instagram
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