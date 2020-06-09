Ольга Бузова призналась в любви к Нижнему Новгороду

«Как я соскучилась по свободе перемещений. Хорошо, когда можно поставить работу на «паузу» и поехать куда-нибудь на пару дней. Для смены обстановки, вдохновения, поиска новых идей. Мне всегда в этом плане нравился Нижний Новгород, — поделилась Бузова. — Чуть больше трех часов от Москвы — и ты в другом мире. Хоть и город-миллионник, но такой уютный».

Знаменитость добавила, что влюблена в нижегородскую архитектуру, местную набережную с видом на Волгу, кремль и храмы. «Здесь все дышит многовековой историей и при этом город очень современный!» — заметила звезда.

Прошлым летом солисты группы Uma2rmaN, нижегородцы Владимир и Сергей Кристовские опубликовали на своем YouTube-канале видео на песню про Нижний Новгород. Съемки велись на Горьковском море.

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Фото: Ольга Бузова, Instagram