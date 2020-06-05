Названы самые зараженные COVID-19 районы Нижнего Новгорода

966 заболевших зарегистрировано в Канавинском районе, 888 — в Ленинском, 702 — в Сормовском, 637 —в Нижегородском, 509 — в Московском, 477 — в Советском, 375 — в Приокском.

В регионе по заболеваемости коронавирусной инфекцией лидируют Павловский (767) и Дивеевский (412) районы. На Бору коронавирус подтвержден у 373 человек, в Богородском районе – 347, в Кстовском – 346, в Дзержинске – 324.

По данным на 5 июня, за сутки прирост зараженных инфекцией достиг 330 человек. За время пандемии 4637 нижегородцев выздоровели, 125 скончались.

18 мая Нижегородская область вышла на первый этап снятия ограничений. С этого времени в регионе возобновили работу некоторые объекты розничной торговли, салоны красоты, открылись храмы.

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Фото: Дима Четыре