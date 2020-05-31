Металлического оленя, который является символом Нижнего Новгорода, установили на Стрелке. Скульптура выполнена в стиле Loft и окрашена в темно-серый цвет. Фотографиями арт-объекта поделился его создатель Евгений Кусков на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
Олень в стиле Loft появился на Стрелке
Олень выполнен из черного металла и радует глаз минимализмом и графичностью. Скульптура расположилась около пакгаузов.
Евгений Кусков — владелец мастерской KenLamp. Ранее он рассказал журналу «НН.Собака.ru», какие этапы включает изготовление декоративных скульптур, как ему пришла идея работать в стилях Industrial и Loft, а также какие пространства наиболее часто украшают многогранными фигурами.
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Фото: Евгений Кусков
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