Олень в стиле Loft появился на Стрелке

Олень выполнен из черного металла и радует глаз минимализмом и графичностью. Скульптура расположилась около пакгаузов.

Евгений Кусков — владелец мастерской KenLamp. Ранее он рассказал журналу «НН.Собака.ru», какие этапы включает изготовление декоративных скульптур, как ему пришла идея работать в стилях Industrial и Loft, а также какие пространства наиболее часто украшают многогранными фигурами.

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Фото: Евгений Кусков