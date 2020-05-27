В Нижегородской области возобновили работу 55 салонов красоты

Комплекс наблюдения поможет осуществить контроль необходимых мер безопасности. В частности, работают ли сотрудники в средствах индивидуальной защиты, а также допустимо ли расстояние между клиентами, время их очередности и проводится ли необходимая дезинфекции после посещения клиента.

Видеозаписи из нижегородских салонов красоты просматривает специальный робот, который распознает соблюдение условий режима повышенной готовности. После самоизоляции оборудование останется в собственности предпринимателей.

Режим самоизоляции ввели в регионе 30 марта. Жители обязаны посещать общественные места в масках и перчатках. Без них человеку запрещено пользоваться общественным транспортом и заходить в магазины.

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Фото: pixabay