55 салонов красоты возобновили работу в Нижегородской области. Все они подключены к системе видеоналитики, сообщает пресс-служба регионального правительства.
В Нижегородской области возобновили работу 55 салонов красоты
Комплекс наблюдения поможет осуществить контроль необходимых мер безопасности. В частности, работают ли сотрудники в средствах индивидуальной защиты, а также допустимо ли расстояние между клиентами, время их очередности и проводится ли необходимая дезинфекции после посещения клиента.
Видеозаписи из нижегородских салонов красоты просматривает специальный робот, который распознает соблюдение условий режима повышенной готовности. После самоизоляции оборудование останется в собственности предпринимателей.
Режим самоизоляции ввели в регионе 30 марта. Жители обязаны посещать общественные места в масках и перчатках. Без них человеку запрещено пользоваться общественным транспортом и заходить в магазины.
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Фото: pixabay
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