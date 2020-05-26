25 мая в Нижнем Новгороде состоялось открытие официального дилерского центра Mitsubishi Motors компании «Нижегородец» на Сормовском повороте.
Открылся новый дилерский центр Mitsubishi Motors компании «Нижегородец»
Дилерский центр Mitsubishi «Нижегородец» оказывает полный спектр услуг по продаже и сервисному обслуживанию автомобилей, включая гарантийный и постгарантийный ремонт. Клиенты могут приобрести оригинальные запасные части, аксессуары и дополнительное оборудование, доступны услуги по страхованию, кредитованию.
До конца июня действуют уникальные условия на покупку автомобилей при участии в программе «Trade-in» - возможность обменять автомобиль на индивидуальных условиях.
Новый дилерский центр расположен на Сормовском повороте (Московское шоссе, 34). Удобная транспортная развязка позволяет с легкостью добраться на общественном и личном транспорте. Общая площадь двухэтажного шоу-рума составила 898 кв.м. и вместила в себя 15 рабочих мест и 14 демонстрационных автомобилей.
Дилерский центр Mitsubishi Motors «Нижегородец» работает ежедневно с 8.00 до 20.00
Уточнить любую информацию можно по телефону 8 (831)275 99 11.
Информация о компании:
Компания «Нижегородец» основана в 1992 году и на сегодняшний день является одной из крупнейших дилерских сетей Нижнего Новгорода. Включает 10 автосалонов и 12 сервисных центров. В портфеле ее брендов: Nissan, Hyundai, KIA, Opel, Chevrolet NIVA, УАЗ, Datsun, Mitsubishi. За 27 лет плодотворной работы продано более 250 000 автомобилей и появилось 50 000 постоянных клиентов. Дилер получил много наград в сфере продаж и сервиса от разных брендов, является дипломантом всероссийского конкурса программы «100 лучших товаров России».
Фото: архив пресс-служб
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