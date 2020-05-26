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Открылся новый дилерский центр Mitsubishi Motors компании «Нижегородец»

25 мая в Нижнем Новгороде состоялось открытие официального дилерского центра Mitsubishi Motors компании «Нижегородец» на Сормовском повороте.

Дилерский центр Mitsubishi «Нижегородец» оказывает полный спектр услуг по продаже и сервисному обслуживанию автомобилей, включая гарантийный и постгарантийный ремонт. Клиенты могут приобрести оригинальные запасные части, аксессуары и дополнительное оборудование, доступны услуги по страхованию, кредитованию. 

До конца июня действуют уникальные условия на покупку автомобилей при участии в программе «Trade-in» - возможность обменять автомобиль на индивидуальных условиях. 

Новый дилерский центр расположен на Сормовском повороте (Московское шоссе, 34). Удобная транспортная развязка позволяет с легкостью добраться на общественном и личном транспорте. Общая площадь двухэтажного шоу-рума составила 898 кв.м. и вместила в себя 15 рабочих мест и 14 демонстрационных автомобилей. 

Дилерский центр Mitsubishi Motors «Нижегородец» работает ежедневно с 8.00 до 20.00 

Уточнить любую информацию можно по телефону 8 (831)275 99 11. 

Информация о компании: 

Компания «Нижегородец» основана в 1992 году и на сегодняшний день является одной из крупнейших дилерских сетей Нижнего Новгорода. Включает 10 автосалонов и 12 сервисных центров. В портфеле ее брендов: Nissan, Hyundai, KIA, Opel, Chevrolet NIVA, УАЗ, Datsun, Mitsubishi. За 27 лет плодотворной работы продано более 250 000 автомобилей и появилось 50 000 постоянных клиентов. Дилер получил много наград в сфере продаж и сервиса от разных брендов, является дипломантом всероссийского конкурса программы «100 лучших товаров России».

Фото: архив пресс-служб

Наталия Россинская,
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