Открылся новый дилерский центр Mitsubishi Motors компании «Нижегородец»

Дилерский центр Mitsubishi «Нижегородец» оказывает полный спектр услуг по продаже и сервисному обслуживанию автомобилей, включая гарантийный и постгарантийный ремонт. Клиенты могут приобрести оригинальные запасные части, аксессуары и дополнительное оборудование, доступны услуги по страхованию, кредитованию.

До конца июня действуют уникальные условия на покупку автомобилей при участии в программе «Trade-in» - возможность обменять автомобиль на индивидуальных условиях.

Новый дилерский центр расположен на Сормовском повороте (Московское шоссе, 34). Удобная транспортная развязка позволяет с легкостью добраться на общественном и личном транспорте. Общая площадь двухэтажного шоу-рума составила 898 кв.м. и вместила в себя 15 рабочих мест и 14 демонстрационных автомобилей.

Дилерский центр Mitsubishi Motors «Нижегородец» работает ежедневно с 8.00 до 20.00

Уточнить любую информацию можно по телефону 8 (831)275 99 11.