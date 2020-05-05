Владимир Панов покидает пост мэра

Согласно информации, в среду, 6 мая, в нижегородской думе состоится внеочередное заседание, на котором рассмотрят вопрос отставки Панова в связи с его переходом на другую работу. Какую новый пост займет градоначальник, пока не уточняется.

Панов стал мэром Нижнего Новгорода в январе 2018 года. Его кандидатуру выдвинул тогда еще врио губернатора региона Глеб Никитин.

Владимир Панов родился в Горьком в 1975 году. В 1997 году окончил экономический факультет Нижегородского государственного университета им. Лобачевского по специальности «Экономика и управление». Является кандидатом экономических наук.

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