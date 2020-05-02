Названы самые "зараженные" районы Нижнего Новгорода

Больше всего случаев пришлось на Ленинский район, далее Нижегородский - 181. Официально подтверждено 178 случаев в Канавинском районе, 138 в Автозаводском и 133 в Советском районах. В Приокском районе 103 заболевших,в Сормовском 106, а самое маленькие колличество находившихся COVID - 19 в Московском районе - всего 70 человек.

Напоминаем, что по состоянию на 2 мая в Нижнем Новгороде всего 1106 подтвержденных случаев заражения COVID-19

Общее число зараженных в области - 2123 человек, всего протестировано 79 761 человек, 3 686 из них находятся под наблюдением. Также стало известно о еще двух летальных исходах: двое мужчин скончались от инфекции, осложнением которой стала сердечная недостаточность.

Таким образом, по последним данным, регион стал пятым в стране по количеству зараженных граждан. В списке по-прежнему лидирует Москва, следом идут Московская область, Санкт-Петербург и Свердловская область.

Фото: Алексей Шевченко