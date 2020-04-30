В Нижегородской области ужесточают режим самоизоляции

Согласно поправкам, ездить на дачу разрешается не чаще двух раз в неделю, причем теперь необходимо будет предъявить документы на право собственности. Посещать организации, деятельность которых не приостановлена, можно будет не более двух раз в неделю. Однако изменения дают и небольшое послабление: жители региона смогут выходить на часовые прогулки на расстоянии не более 300 метров от дома.

Губернатор подчеркнул, что эти решения приняты для того, чтобы в регионе не увеличивалось количество заболевших.

Режим самоизоляции действует в Нижегородской области с 30 марта. Уже месяц выходить из дома можно только в ближайший магазин за продуктами и товарами первой необходимости, а также для выноса мусора и прогулок с питомцами. Ожидается, что период повышенной готовности в регионе продлится еще как минимум месяц.

Президент Владимир Путин объявил 6, 7 и 8 мая нерабочими днями. С учетом всех майских праздников период нерабочих дней будет действовать до 11 мая включительно.

По данным на 29 апреля, в регионе зафиксировано 1794 заболевших, из которых 184 выздоровели и 12 скончались.

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