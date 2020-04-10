Акция в поддержку врачей «Свет сердца» пройдет в Нижнем Новгороде

10 апреля название акции и ее символ — пульсирующее сердце — будут транслироваться на световом панно нижегородской телебашни (ул. Белинского, 9а). Чтобы присоединиться к акции, необходимо подойти к окну и на несколько минут включить фонарик или подсветку телефона. Старт акции в прямом эфире дадут ведущие вечернего выпуска «Вести-Приволжье». Программа выйдет в 20:44 на канале «Россия 1».



Подсветка также будет включена на телебашнях в Сарове, Арзамасе и Павлове.

«На плечи медиков сейчас легла просто колоссальная нагрузка. Здорово, что благодаря такой акции каждый из нас может еще раз сказать спасибо врачам, медсестрам, фельдшерам, санитарам, водителям скорой помощи. Всем, кто своим трудом спасает жизни людей», — отмечает губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Также глава региона подчеркнул, что главное, чем сейчас можно помочь медикам, — оставаться дома.



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