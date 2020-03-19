Международная акция «Зажги синим» проводится ежегодно 2 апреля, во Всемирный день распространения информации об аутизме. В Нижнем Новгороде синяя подсветка появится у кремля, стадиона, ярмарки, фабрики «Маяк» и башни ВГТРК. Специальное освещение подготовила команда dreamlaser, организаторы фестиваля Intervals и дважды победители премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Нижнего Новгорода».
Нижегородский кремль, стадион и ярмарка загорятся синим цветом в поддержку людей с аутизмом
2 апреля многие памятники архитектуры в разных городах мира предстают в непривычном освещении. В их числе пирамиды в Гизе, оперный театр в Сиднее, статуя Христа Искупителя в Рио-де-Жанейро. В Москве синим цветом подсвечиваются дома-книжки на Новом Арбате, центральные здания на улице Тверская, колокольня Ивана Великого, Манеж, статуя «Рабочий и колхозница», Останкинская башня. Синий – официальный цвет неправительственной организации по защите прав людей с аутизмом Autism Speaks, которая запустила эту акцию.
«Нижний Новгород стал первым городом в России, где была принята комплексная концепция сопровождения людей с расстройством аутистического спектра. В рамках ее будет создана доступная инфраструктура для людей с расстройством аутистического спектра. И в этом году мы решили принять участие в международной акции «Зажги синим», – рассказала проектный менеджер отдела «Доступная среда» при проектном офисе «Стратегия развития Нижегородской области» Алиса Бадьянова.
Техническую часть акции берет на себя компания dreamlaser. «Мы знаем, как это сделать масштабно и красиво, – поделился директор компании Андрей Тубольцев. – Но самое главное, мы делаем это потому, что считаем эту акцию очень важно для нашего общества».
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Фото: Unsplash
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