Фестиваль «Event-Прорыв» пройдет в онлайн-формате

Как уточнили в сообществе фестиваля «Event-прорыв» в соцсети «ВКонтакте», будут проведены открытые защиты: конкурсанты смогут презентовать свои проекты членам жюри, которые принимали участие в предварительном отборе. По итогам конкурса пройдет интерактивная онлайн-церемония награждения победителей. Кроме того, прорабатывается возможность вывода на экран церемонии конкурсантов и членов жюри для произнесения речей. Памятные статуэтки победителям будут высланы через службу доставки.

При этом неизменными останутся модерация защит и потоки: координаторы будут курировать весь процесс, чтобы конкурсантам было комфортно выступать. Платформа фестиваля и приложение Event.Rocks позволят организовать нетворкинг участников, обратную связь жюри по конкурсным проектам, видеовещание, доступ к интерактивным инструментам: стикеры, голосование, карточки, рисование и другое. Образовательная программа тоже готовится в диджитал-режиме.

В Нижегородской области ввели временный запрет на проведение всех массовых мероприятий. Приостанавливается работа музеев, театров, библиотек, бассейнов, спортзалов, ФОКов, кинотеатров. Такие меры приняты в связи с введением режима повышенной готовности из-за распространения коронавируса.

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Фото: архив организаторов