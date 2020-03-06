Нижегородская область стала одним из регионов, где в 2020 году пройдет фестиваль уличного искусства «Культурный код». Площадками события также станут Республика Татарстан, Ставропольский край и Челябинская область, сообщают организаторы.
Фестиваль «Культурный код» пройдет в Нижнем Новгороде
Места, где состоятся события фестиваля, были выбраны путем народного голосование, которое проходило с 10 февраля по 3 марта. Изначально планировалось, что площадками проекта станут только 3 региона, однако позже было принято решение расширить их количество до 4.
«В связи с высокой активностью и вовлеченностью жителей, а также минимальным процентным разрывом по итогам голосования в регионах, набравших максимальное количество голосов, организаторы совместно с Экспертным советом конкурса «Культурный код» приняли решение провести фестивали в Республике Татарстан, Ставропольском крае, Нижегородской и Челябинской областях», – пояснили организаторы.
В дни фестиваля в регионах-участниках будут созданы муралы на фасадах домов, пройдут лекции о современном искусстве, мастер-классы по граффити и творческие концерты.
Ранее губернатор Глеб Никитин призвал нижегородцев проголосовать за родной город, чтобы «Культурный код» прошел именно в нашем регионе.
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Instagram nn_sobaka_ru, VK и Facebook.
Фото: архив организаторов
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.