Фестиваль «Культурный код» пройдет в Нижнем Новгороде

Места, где состоятся события фестиваля, были выбраны путем народного голосование, которое проходило с 10 февраля по 3 марта. Изначально планировалось, что площадками проекта станут только 3 региона, однако позже было принято решение расширить их количество до 4.

«В связи с высокой активностью и вовлеченностью жителей, а также минимальным процентным разрывом по итогам голосования в регионах, набравших максимальное количество голосов, организаторы совместно с Экспертным советом конкурса «Культурный код» приняли решение провести фестивали в Республике Татарстан, Ставропольском крае, Нижегородской и Челябинской областях», – пояснили организаторы.

В дни фестиваля в регионах-участниках будут созданы муралы на фасадах домов, пройдут лекции о современном искусстве, мастер-классы по граффити и творческие концерты.

Ранее губернатор Глеб Никитин призвал нижегородцев проголосовать за родной город, чтобы «Культурный код» прошел именно в нашем регионе.

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Фото: архив организаторов