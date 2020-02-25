Фестиваль уличного искусства «Культурный код» может пройти в Нижнем Новгороде

«Мы уже настоящая столица стрит-арта! Родина самого крутого фестиваля стрит-арта «Место» и его вдохновителя Никиты Nomerz. А также площадка Intervals и других топовых событий. Место вручения премии «Инновация», – написал глава области. – Мы отстаем в голосовании, но это пока вы не подключились. Исправляем ситуацию! Все зависит от нас!»

Организаторами проекта являются АНО «Россия – страна возможностей» и Общероссийский народный фронт. Фестиваль пройдет в трех субъектах России. Сейчас в голосовании лидируют Челябинская область, Республика Татарстан и Ленинградская область.

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Фото: архив пресс-служб