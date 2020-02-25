Нижегородская область попала в шорт-лист фестиваля уличного искусства «Культурный код». Города-победители станут площадками события, а на их улицах появятся десятки новых объектов стрит-арта. Губернатор региона Глеб Никитин призвал нижегородцев проголосовать за родной город. Сделать это можно в официальной группе «ВКонтакте» проекта.
Фестиваль уличного искусства «Культурный код» может пройти в Нижнем Новгороде
«Мы уже настоящая столица стрит-арта! Родина самого крутого фестиваля стрит-арта «Место» и его вдохновителя Никиты Nomerz. А также площадка Intervals и других топовых событий. Место вручения премии «Инновация», – написал глава области. – Мы отстаем в голосовании, но это пока вы не подключились. Исправляем ситуацию! Все зависит от нас!»
Организаторами проекта являются АНО «Россия – страна возможностей» и Общероссийский народный фронт. Фестиваль пройдет в трех субъектах России. Сейчас в голосовании лидируют Челябинская область, Республика Татарстан и Ленинградская область.
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Instagram nn_sobaka_ru, VK и Facebook.
Фото: архив пресс-служб
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.