Нижегородская Стрелка попала в топ-15 самых живописных мест России

«Это, конечно же, приятно. Но мне недостаточно», – написал глава Нижегородской области, напомнив, что городов, прямо в центре которых сливаются две великие реки, в стране больше нет.

«Стрелка — это по-настоящему место силы! В нем сконцентрирована не только мощь нашей природы, но и нижегородский дух. Это вектор, направление вперед! Это символ Нижнего и точка притяжения всех тех, кто любит и ценит наш город», — поделился губернатор.

В почетном списке также присутствуют «Севкабель Порт» — одно из самых популярных общественных пространств в Санкт-Петербурге, Шарташские палатки и водонапорная Белая башня Екатеринбурга, стадион футбольного клуба «Краснодар», расположенный в одноименном городе. Другими выдающимися местами стали заповедник «Столбы» в Красноярском крае, камень Ермак в Пермском крае, корабль-музей «Гото Предестинация» в Воронеже, падающая башня Сююмбике в Казани, мост на остров Русский во Владивостоке, каолиновый карьер в Челябинской области, мыс Хобой на острове Ольхон в Иркутской области, полуостров Рыбачий в Мурманской области и Телецкое озеро на Алтае.

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Фото: Дима Четыре