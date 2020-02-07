Двадцатиградусный мороз надвигается на Нижний Новгород

В субботу, 8 февраля, днем температура воздуха составит -16…-15 °C, а вечером похолодает до -18…-19 °C. Днем будет светить солнце. Ветер в первый день уикенда подует с северо-запада со скоростью 6 м/с.

Воскресенье, 9 февраля, выдастся еще более морозным: ночью термометры покажут -21 °C. Однако днем разогреет до -8…-7 °C. Утром пройдет небольшой снег. Порывы юго-западного ветра составят 4-9 м/с.

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