Как провести 14 февраля? Команда отеля AZIMUT подготовила руководство к действию из двух шагов, чтобы вы могли сделать этот день незабываемым:
- Выберите отель в своем городе: это отличный вариант сменить обстановку и отправиться в романтическое приключение, не тратя время на дорогу!
- Как сделать выбор? Воспользуйтесь предложением «Романтические выходные» в «AZIMUT Отель Нижний Новгород».
Вас ждет:
- Романтическая ночь в номере полулюкс или люкс с видом на Оку и Волгу, украшенным лепестками роз;
- Игристое и шоколад в день заезда;
- Халат и тапочки в номере;
- Романтический завтрак в номер;
- Поздний выезд до 18:00.
Стоимость пакета:
4 700₽ в сутки – при проживании в номере категории «Полулюкс с видом на Оку и Волгу»
6 200₽ в сутки – при проживании в номере категории «Люкс двухкомнатный»
Вы найдете предложение на сайте отеля по ссылке: https://azimuthotels.com/Russia/azimut-hotel-nizhny-novgorod/
«AZIMUT Отель Нижний Новгород» — 4* отель в центре города с панорамным видом на слияние Оки и Волги. К услугам гостей: 156 номеров, 2 конференц-зала вместимость до 200 человек, SMART-лобби, Wi-Fi, подземная охраняемая парковка, фитнес-зал, ресторан. AZIMUT Hotels — один из самых активно развивающихся брендов в сегменте бизнес-отелей: сегодня в сеть входят 40 отелей в 32 городах России, Австрии, Германии и Израиля. Общий номерной фонд составляет более 7 тыс. номеров. Для постоянных гостей действует программа лояльности AZIMUT Bonus, которая позволяет бронировать проживание по специальным тарифам, повышать категорию номера, получать бонусы у партнеров и жить бесплатно в любом из отелей сети.
AZIMUT Отель Нижний Новгород 4*
https://azimuthotels.com/Russia/azimut-hotel-nizhny-novgorod/
Нижний Новгород, улица Заломова, 2
Тел: +7-831-461-92-42, 8-800-200-00-48
Фото: архив пресс-служб
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