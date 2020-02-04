Вас ждет:

Романтическая ночь в номере полулюкс или люкс с видом на Оку и Волгу, украшенным лепестками роз;

Игристое и шоколад в день заезда;

Халат и тапочки в номере;

Романтический завтрак в номер;

Поздний выезд до 18:00.

Стоимость пакета:

4 700₽ в сутки – при проживании в номере категории «Полулюкс с видом на Оку и Волгу»

6 200₽ в сутки – при проживании в номере категории «Люкс двухкомнатный»

Вы найдете предложение на сайте отеля по ссылке: https://azimuthotels.com/Russia/azimut-hotel-nizhny-novgorod/

«AZIMUT Отель Нижний Новгород» — 4* отель в центре города с панорамным видом на слияние Оки и Волги. К услугам гостей: 156 номеров, 2 конференц-зала вместимость до 200 человек, SMART-лобби, Wi-Fi, подземная охраняемая парковка, фитнес-зал, ресторан. AZIMUT Hotels — один из самых активно развивающихся брендов в сегменте бизнес-отелей: сегодня в сеть входят 40 отелей в 32 городах России, Австрии, Германии и Израиля. Общий номерной фонд составляет более 7 тыс. номеров. Для постоянных гостей действует программа лояльности AZIMUT Bonus, которая позволяет бронировать проживание по специальным тарифам, повышать категорию номера, получать бонусы у партнеров и жить бесплатно в любом из отелей сети.

AZIMUT Отель Нижний Новгород 4*

https://azimuthotels.com/Russia/azimut-hotel-nizhny-novgorod/

Нижний Новгород, улица Заломова, 2

Тел: +7-831-461-92-42, 8-800-200-00-48

Фото: архив пресс-служб