Журнал «НН.Собака.ru» продолжает штурмовать актуальные темы, и на смену моде приходит Instagram.
10 февраля в ресторане De Kas, совестно с конкурсом Insta.Miss.nn мы организуем встречу для всех, кто относится к инстаграму серьезно, рассматривает его как средство продвижения, создания личного бренда или заработка. На примере профилей участниц Insta.Miss.nn, приглашенные спикеры разберут тексты и визуальную составляющую, инструменты для создания целостного образа привлекательной и интересной для потенциальных инвесторов страницы. Как заставить всех воспринимать себя всерьез и избежать наиболее частых ошибок в ведении аккаунта.
Insta-НетиПитчинг. Журнал «НН.Собака.ru» вместе с Insta.Miss.nn хватают в руки бизнес-инструменты Инстаграма!
Журнал «НН.Собака.ru» продолжает штурмовать актуальные темы, и на смену моде приходит Instagram.
Встреча будет проходить в формате НЕтиПитчинга – коллективного мозгового штурма, поиска точек соприкосновения между представителями разных структур и образов жизни и конечно же живого диалога между всеми гостями, участниками и партнерами!
Программа вечера:
Текстовый контент и сторителлинг. Анастасия Базилева, главный редактор Собака.ru, Н.Новгород.
Медиа-образ. Вероника Сорин, креативный-консультант, стилист, продюсер fashion-съемок.
Монетизация Инстаграм: работа с ключевыми партнерами. Светлана Бакулина, PR-директор федеральной сети баров Сергея Жукова «Nebar» и «РукиВверх! Бар», Эксперт, основатель event-агентства “Сделаем красиво».
Личный бренд блогера: тренды 2020. Борисова Наталия, продюсер агентства digital-маркетинга "Big couch ".
Как сформировать KPI работы таргетолога по раскрутке профиля в Instagram? Антропов Виталий, интернет-маркетолог digital-агентства "Big couch".
Продвижение бизнеса исключительно через Инстаграм.П Реальный кейс. Ксения Робуль, Основатель инстаграм-магазина "Клуб Шокпоголиков"
Фуршет с игристым!
10 февраля 2020
Начало 19:00 Сбор гостей 18:30
Локация: ресторан De Kas
ул. М.Горького, 121, Парк-отель Кулибин
Вход на мероприятие бесплатный!
Зарегистрироваться можно через директ-сообщения в Инстаграм или написать нам на почту info@sobakann.ru
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