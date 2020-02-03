Insta-НетиПитчинг. Журнал «НН.Собака.ru» вместе с Insta.Miss.nn хватают в руки бизнес-инструменты Инстаграма!

Журнал «НН.Собака.ru» продолжает штурмовать актуальные темы, и на смену моде приходит Instagram.

10 февраля в ресторане De Kas, совестно с конкурсом Insta.Miss.nn мы организуем встречу для всех, кто относится к инстаграму серьезно, рассматривает его как средство продвижения, создания личного бренда или заработка. На примере профилей участниц Insta.Miss.nn, приглашенные спикеры разберут тексты и визуальную составляющую, инструменты для создания целостного образа привлекательной и интересной для потенциальных инвесторов страницы. Как заставить всех воспринимать себя всерьез и избежать наиболее частых ошибок в ведении аккаунта.